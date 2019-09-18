كليوبترا روسية تظهر في حمام من الشوكولاته

2019/09/18 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار نشر مسؤولة محلية روسية صورا لها وهي تستحم بسائل لزج من الشوكولاته، ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي تطور الأمر إلى حد إجراء تحقيق بشأنها.القصة بدأت حين نشرت رئيسة شركة تكنولوجيا المعلومات الحكومية في مقاطعة أوليانوفسك،، سفيتلانا أوبينشيفا، على حسابها في “إنستغرام” صورا لها وهي تستحم في سائل بني من النفتالان العلاجي، وذيلت الصور

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