2019/09/18 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شائعات جديدة أن شركة التكنولوجيا العملاقة “غوغل” تستعد لإضافة ميزة جديدة يمكنها جعل عمليات البحث على الويب أكثر سهولة وبساطة.وأشارت الشائعات إلى أن شركة “غوغل” ستضيف مرشح بحث عبر “سكرين شوت” (screenshot) إلى أحدث إصدار من تطبيقها “غوغل 10.61”.وستعمل الميزة الجديدة، التي أطلق عليها اسم “لقطات الشاشة الذكية” (Smart Screenshots)، مدمجة مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تتيح البحث باستخدام سكرين شوت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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