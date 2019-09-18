المعارضة في العراق .. مفهوما وتطبيقا ونتيجة

2019/09/18 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص

محمود الحسيني

ان المعارضة في اي بلد ديمقراطي، تمثل المراقب الحقيقي للسلطة، وتتابع تحركاتها وتصطاد أخطائها، اما لتقويمها اولانتزاع السلطة منها، وهذا حق

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