صورة مذهلة لأول مذنب من خارج مجموعتنا الشمسية

2019/09/18 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشف علماء الفلك، مؤخرا، عن صور مذهلة لم يسبق لها مثيل لأول مذنب من نظام شمسي آخر، غير مجموعتنا الشمسية.

وتظهر الصور، التي

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