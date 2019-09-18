سألته زوجته صباح يوم الدخلة إنت مين

2019/09/18 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مواطن مصري دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبا فسخ عقد قرانه وذلك لاكتشافه صبيحة دخلته أنها مريضة نفسيا، إذ سألته “إنت مين؟”.وتقول حيثياث القضية إن هذا المواطن ويدعى خالد وعمره 30 عاما، وهو رجل أعمال، تزوج منذ 3 أشهر من طالبة جامعية اسمها عبير، وعمرها 25 عاما، ودام زواجهما يوما واحدا،

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