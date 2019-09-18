2019/09/18 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن علماء الفلك من التقاط صورة للجسم الغريب الغامض الذي يعبر نظامنا الشمسي، والذي يرجح بأنه مذنب بينجمي.وأصدر مرصد جيميني أو كما يعرف بمرصد الجوزاء في هاواي، الصورة التي التقطت باستخدام مطياف متعدد الأجسام في مونا كيا، وهو بركان خامد وأعلى نقطة في المنطقة.وقال أندرو ستيفنز من مرصد جيميني، في بيان: “كان التقاط هذه الصورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاط أول صورة لثاني زائر بينجمي لنظامنا الشمسي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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