غداً.. إعادة فتح طريقين رئيسين في بغداد

2019/09/18 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعيد امـانـة بـغـداد غــدا الخميس، فــتــح طـــرق رئــيــســة امـــام حـركـة المركبات بعد انتهاء المرحلة الاولى من اعمال الصيانة والادامة لها.

وقال معاون مدير دائرة المشاريع فـي الامـانـة علي شاطي في تصريح صحفي ان" مــلاكــات الامـــانـــة شــارفــت عـلـى تــدشــين المــرحــلــة الاولــــى لـطـريـق المـــــرور الــســريــع صــــلاح الــديــن والرابط بين منطقتي الشعلة وحي الــعــدل، بـعـد الانــتــهــاء مــن اعـمـال المــرحــلــة الاولــــى الــتــي تـضـمـنـت تطوير وتأهيل الطريق من خلال الاكساء وتبديل الاسيجة الواقية لمـقـطـع الـطـريـق المـتـجـه ذهــابــا من حــي الــعــدل وصـــولا الــى مـنـطـقـة الشعلة، منوها بأن المرحلة الحالية شـهـدت صــب الارضــيــة وانـتـهـاء اعــمــال الاكــســاء الاولــــي بـسـمـك خمسة سنتيمترات لطريق الاياب".واشــار الـى انـه مـن المـؤمـل ان يتم تـدشـيـنـه يــوم غــد الـخـمـيـس لمـدة وجيزة، بغية اكمال المرحلة الثانية، بــاضــافــة طــبــقــة مـــن الاســفــلــت لاكمال عملية الاكساء، منبها على انه سيتم اصـلاح وترقيع الطريق الخدمي في حي العدل ابتداء من الاسبوع المقبل".كما نوه بأن "طريق الدورة للمرور السريع {مـدخـل بـغـداد الجنوبي} القريب من علوة الرشيد، سيشهد هـو الاخــر تـدشـين المـرحـلـة الاولـى غدا الخميس بعد ان انتهاء اعمال المرحلة الاولى من الاكساء".ودعــا شاطي "المـواطـنـين ومـديـريـة المــرور العامة ووزارة الاعـمـار والاسكان الـى ضــرورة الـحـفـاظ على الطرق الـرئـيـسـة مـن خــلال تـفـعـيـل عمل المــوازيــن لـلـحـفـاظ عـلـى الــشــوارع التي تبلغ طاقتها التصميمية 30 طـنـا، فـي وقـت تـم رصـد مركبات تحمل اكثر من 70 طنا ما يؤدي الى الحاق اضرار جسيمة بالطرق".انتهى

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