صالح وحسين يصلان مجلس وزراء الاقليم ويجتمعان مع بارزاني وطالباني

2019/09/18 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، و وزير المالية فؤاد حسين يوم الاربعاء الى مبنى مجلس وزراء اقليم كوردستان.

واستقبل رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني برفقة وفد رفيع الوزراء صالح وحسين.

وانطلق اجتماع وصفته مصادر مطلعة بـ"المهم" بين الجانبين لبحث الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد خاصة الموازنة المالية لعام 2020 وحصة الاقليم منها.

و وصل صالح وحسين عصر امس الثلاثاء الى مدينة اربيل وقد استقبلهما رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.

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