ترامب: اتفاق التجارة مع الصين قد يأتي قبل الانتخابات الأميركية

2019/09/18 | 09:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته قد تبرم اتفاقا بشأن التجارة مع الصين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية، أو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بعد يوم من توجه الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع.

ومتحدثا للصحفيين قال ترامب إن بكين تعتقد أنه سيعاد انتخابه، لكن المسؤولين الصينيين يفضلون التعامل مع شخص آخر.

وأضاف أنه أبلغ الصين أنه إذا جاء الاتفاق بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2020، فإنه سيكون بشروط "أسوأ بكثير" لبكين من تلك التي تستطيع تحقيقها الآن.

وقال ترامب "أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق وربما عما قريب، ربما قبل الانتخابات، أو بعدها بيوم واحد.



وإذا حدث ذلك بعد الانتخابات، فسيكون اتفاقا غير مسبوق، سيكون الأعظم على الإطلاق والصين تعي

ذلك."

وأشار "يعتقدون أنني سأفوز.



الصين تعتقد أنني سأفوز بسهولة بالغة وهم قلقون لأنني قلت لهم: 'إذا كان بعد الانتخابات، فسيكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن.' أبلغتهم بذلك.



هل يرغبون في فوز شخص آخر؟ قطعا."

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبل يومين من اجتماع مقرر بين نواب مفاوضي التجارة الأمريكيين والصينيين في واشنطن في أول لقاءات تجري وجها لوجه في نحو شهرين.

وتستهدف النقاشات تمهيد الطريق لمفاوضات رفيعة المستوى متوقعة في أوائل أكتوبر تشرين الأول من أجل إيجاد مخرج من حرب تجارية مريرة تدور منذ 14 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم.

وستأتي المحادثات عقب انحسار للتوترات التجارية الأسبوع الماضي، عندما أرجأ ترامب لأسبوعين رسوما كان من المقرر فرضها من أول أكتوبر تشرين الأول على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، في حين أجلت الصين رسوما انتقامية على بعض عقاقير علاج السرطان المصنعة في الولايات المتحدة ومكونات لعلف الحيوانات ومواد تشحيم.

لكن خبراء التجارة والمسؤولين التنفيذيين والحكوميين في البلدين يقولون إن حرب التجارة الأمريكية الصينية تطورت إلى معركة سياسية وأيديولوجية أعمق بكثير من الرسوم الجمركية وإن حلها قد يستغرق سنوات.

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