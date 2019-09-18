مخرج موسكو لا تؤمن بالدموع يحتفل بعيد ميلاده الـ80

2019/09/18 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتفل المخرج السينمائي الروسي البارز والحائز جائزة أوسكار فلاديمير مينشوف يوم 17 سبتمبر بعيد ميلاده الـ80 .ولد فلاديمير مينشوف في مدينة باكو بأذربيجان وأنهى عام 1970 دورة الدراسات العليا الخاصة بالإخراج السينمائي في المعهد الحكومي لفن السينما وقبل ذلك درس في ورشة معهد موسكو الفني.وذاع صيته بعد أن أخرج عام 1980 فيلم “موسكو

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