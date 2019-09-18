2019/09/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعات من الحشد والجيش يشرعون باليوم الثالث من عملية إرادة نصر الخامسة غرب الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحشد الشعبي الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/18 | 09:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحشد الشعبي.

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