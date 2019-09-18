2019/09/18 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك شركة الطائرات الموحدة الروسية في مهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيات TEKNOFEST الذي يقام في الفترة ما بين 17 و22 سبتمبر في اسطنبول.Video Player وتمثل روسيا في المهرجان مقاتلة “سو- 35″ متعددة المهام والطائرة البرمائية ” بي – 200″ وطائرتا الركاب الروسيتان الحديثتان “سوبرجيت 100″ قصيرة المدى و”إم إس – 21” متوسطة المدى.وسيكون المهرجان أول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقاتلة سو-35 إلى اسطنبول للمشاركة في مهرجان الطيران العالمي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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