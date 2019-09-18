ازالة سوق بالكامل في الشعب شمالي العاصمة

2019/09/18 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن حملة ليلية اجرتها أمس أزالت خلالها سوقا شعبية متجاوزة وبشكل كامل شمالي العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، "قيام ملاكاتها في بلدية الشعب بحملة كبيرة بإسناد القوات الامنية ومديرية الحراسات والأمن في امانة بغداد وبتنسيق ومتابعة مكتب امين بغداد بإزالة سوق الزهراء ضمن حي أور الذي يعد من اكبر الأسواق الشعبية المتجاوزة ضمن قاطع بلدية الشعب والمشيد سنة 2006".

وبينت ان "المتجاوزين باستغلال قطع الشارع بالكتل الكونكريتية وشيدوا تجاوزاتهم من أكشاك ومحال ومسقفات لتقوم امانة بغداد مع قيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية وازالة التجاوزات بالكامل وفتح الشارع 43 المغلق بالكتل الكونكريتية وتجاوزات السوق".

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