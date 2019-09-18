2019/09/18 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمساعدة في التحقيقات في هجوم على منشأتي نفط بالمملكة.وقال قصر الإليزيه إن ماكرون ندد بقوة بالهجوم وأكد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن فرنسا ملتزمة بالاستقرار في الشرق الأوسط.وجاء في بيان القصر ”ردا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا سترسل خبراء للتحقيق في الهجوم على منشأتي النفط في السعودية وكالة خطوة برس.

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