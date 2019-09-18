2019/09/18 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة كندية جديدة أجريت على 74 شخصا أن الشخير لا يؤدي إلى ليلة نوم سيئة أو يسبب التعب في اليوم التالي كما كان يعتقد سابقا.وكان لدى المتطوعين جهاز يحتوي على ميكروفون صغير لتسجيل عدد مرات الشخير، وفي اليوم التالي، طُلب منهم جميعا تقييم مدى شعورهم بالنعاس.وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يشخرون كثيرا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة جديدة تدحض أسطورة شائعة عن علاقة الشخير بالنوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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