2019/09/18 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية آلية جديدة لانبثاث الورم السرطاني تشير إلى أن الخلايا السرطانية تختار الطريق الأقل هدرا للطاقة في التمدد إلى أنسجة الجسم الأخرى.ويفيد موقع MedicalXpress بأن الباحثين اكتشفوا أن الخلايا السرطانية تفضل التنقل بصورة واسعة وليس ضيقة في المصفوفات التي بين الخلايا.وإن استهلاك الطاقة والتمثيل الغذائي هي من العوامل المهمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف آلية تطور مرحلة السرطان القاتلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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