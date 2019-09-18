2019/09/18 | 09:53

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صالح وبارزاني يؤكدان أهمية مواصل الحوار بين بغداد وأربيل وفق الدستور

أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح وإقليم كردستان نيجيرفان بارزاني

أهمية وحدة صف الأطراف الكردية والقوى السياسية للعمل المشترك بينهم

وتوحيد الكلمة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية ومواصل الحوار بين

بغداد وأربيل وفق الدستور.

جاء ذلك في إجتماع عقده صالح وبارزاني وجرى التباحث بشأن المسائل

الهامة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان وبصورة خاصة

مسائل الموازنة العامة الاتحادية للسنة المقبلة والمادة مئة وأربعين

الدستورية وصياغة القوانين وتهديدات ومخاطر الإرهاب والتطرف.

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