2019/09/18 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى المدرب يورغن كلوب، خيبة أمله من إنهاء ليفربول السيئ للهجمات بعد أن بدأ فريقه حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بالخسارة (2-0) أمام مضيفه نابولي أمس الثلاثاء.وقال كلوب لمحطة “بي تي سبورت”: “إنها هزيمة مؤلمة..أتيحت لنا العديد من الفرص..كانت مباراة مفتوحة مليئة بالهجمات المرتدة، لكننا لم نحسمها وهذه مشكلة.في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق لكلوب بعد سقوط ليفربول في نابولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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