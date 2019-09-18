عمليات إرادة النصر الخامسة تنطلق في الأنبار

2019/09/18 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، إنطلاق عملية إرادة النصر الخامسة في الانبار، لتطهير جنوب غرب قضاء الرطبة من تنظيم داعش.

وذكر بيان للحشد، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن العمليات الخامسة م إرادة النصر، انطلقت صباح اليوم، بمشاركة كل من قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي بإسناد من طيران القوة الجوية، في محافظة الانبار للقضاء علىعناصر التنظيم، من خلال تطهير غرب وجنوب غرب قضاء الرطبة".

وإستطلع قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، أمس الثلاثاء، قاطع المسؤولية جوياً، تمهيداً لانطلاق العمليات".



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