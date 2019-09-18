المالية مطالبة بأكثر من ترليون دينار تعويضات لـ متضررين من النظام البائد

2019/09/18 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، الأربعاء، أن وزارة المالية مطالبة بترليون ومئة مليون دينار كتعويضات لموطنين تم ترويج معاملاتهم عبر هيئة دعاوى الملكية، فيما طالب باستلام معاملات أعداد كبيرة أخرى من المتضررين.

وقال البياتي في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن "قانون هيئة دعاوى الملكية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٠ المادة (٢٢ ) أنهى العمل بالقانون في ٢٠١١/٦/٣٠، حيث لم يعد باستطاعة المواطنين المتضررين من استيلاء النظام البائد على اراضيهم وممتلكاتهم تقديم المعاملات الى الهيئة للنظر فيها وتعويضهم أسوة بـ ١٦٣ الف متضرر تم استلام معاملاتهم من قبل الهيئة قبل تاريخ إنهاء عملها حسب القانون".

وأضاف، أن "هناك عدد كبير من المواطنين تم حسم معاملاتهم ولكن لاتستطيع الهيئة تعويضهم، بسبب عدم وجود تخصيصات من قبل وزارة المالية حيث ان المتضررين يطالبون الهيئة مبالغ مالية تقدر بـ (ترليون ومئة مليون دينار عراقي) لتعويضهم عن الضرر الذي اصابهم من نظام البعث وحسب القانون وهذا يعد انتهاك لحقوق المواطن ومخالفة للقانون".

واشار عضو مفوضية الى، أن "على البرلمان تعديل قانون هيئة نزاعات الملكية المادة ٢٢ لتمديد استلام معاملات المواطنين وعلى وزارة المالية توفير التخصيصات المطلوبة حسب قانون الهيئة للإسراع بتعويض المحسومة قضاياهم".



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