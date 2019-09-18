ارادة النصر في الانبار وهذه مهامها

2019/09/18 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر اعلام الحشد في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قوات الحشد وقوات الجيش وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش الإرهابي من خلال تطهير غرب وجنوب غرب قضاء الرطبة".وكان قد اعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، قاطع المسؤولية جويا، تمهيدا لانطلاق العمليات.انتهى..م.م

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