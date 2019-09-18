2019/09/18 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر ورقة كتب عليها اسم الأمين العام لـحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، خلال الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.وتبين الصورة ورقة كتب عليها اسم نصر الله، أثناء ما يبدو أنه عملية إدخالها في أحد صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست التي تجري امس الثلاثاء في إسرائيل.وفقا لما نشرته “سبوتنيك”.لكن يبدو أن من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التصويت لحسن نصر الله في الانتخابات الإسرائيلية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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