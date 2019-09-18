فورد تعلم السيارات ذاتية القيادة الحماية من الحشرات

2019/09/18 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخترعت شركة “فورد” تكنولوجيا حماية سياراتها ذاتية القيادة من مشاكل يمكن أن تواجهها في المستقبل.ومن بين تلك المشاكل الحشرات التي قد تؤثر على كاميرات المستشعرات التي تعد عيون السيارة.من المعروف أن الرادارات والكاميرات والمستشعرات هي الأجهزة التي توجه السيارة ذاتية القيادة للتعرف على الحواجز لتجنب الاصطدام بها.وكما هو معروف فإن غالبية المستشعرات

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