2019/09/18 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصل “يس عراق” على صور تظهر وزيري الخارجية والدفاع في زمن الراحل صدام حسين وهم في داخل المعتقل بالعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور تنشر لأول مرة لطارق عزيز وسلطان هاشم من داخل المعتقل.. تابع التفاصيل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور تنشر لأول مرة لطارق عزيز وسلطان هاشم من داخل المعتقل.. تابع التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).