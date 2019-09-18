بالصور.. أفراد من عشيرة يشكلون قوة تدخل سريع

2019/09/18 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن أفراد من عشيرة البو عامر، تشكيل قوة تدخل سريع خاصة بهم ونشروا صورا لهذه القوة واسلحتها.

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