2019/09/18 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن حملة ليلية ازالت خلالها سوق متجاوز وبشكل كامل شمال العاصمة بغداد.وذكرت الأمانة في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “ملاكاتها في بلدية الشعب بحملة كبيرة بإسناد القوات الامنية ومديرية الحراسات والأمن في امانة بغداد وبتنسيق ومتابعة مكتب امين بغداد قامت بازالة سوق الزهراء ضمن حي أور والذي يعد من اكبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إزالة سوق متجاوز بالكامل شمال بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إزالة سوق متجاوز بالكامل شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إزالة سوق متجاوز بالكامل شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).