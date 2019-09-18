2019/09/18 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النزاهة توقف إجراءات بيع عقار مملوك للدولة في الأنبار

تأریخ التحریر: : 2019/9/18 10:02

• 7 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توقف إجراءات بيع عقار مملوك للدولة في الأنبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توقف إجراءات بيع عقار مملوك للدولة في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).