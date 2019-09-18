ماذا قال رويس بعد اهدار ضربة الجزاء أمام برشلونة؟

2019/09/18 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وتعادل دورتموند على ملعبه "سيجنال إيدونا بارك"، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت إهدار رويس لركلة جزاء.وقال رويس في تصريحات لـ"موقع اليويفا" عقب المباراة: "بالطبع لا أشعر بالرضا، لقد فشلت في تسجيل ركلة الجزاء التي أتيحت لنا".وأضاف: "أتيحت لنا العديد من الفرص الأخرى، وهدف واحد ربما كان كافيًا للفوز الليلة".وتابع رويس: "قدمنا أداءًا قويًا، وبالكاد سمحنا لبرشلونة بالظهور في بعض أوقات المباراة".جدير بالذكر أن مباراة إنتر ميلان وسلافيا براج من نفس المجموعة، قد انتهت بالتعادل أيضًا، ولكن بنتيجة هدف لكل فريق.انتهى

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