2019/09/18 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، الاربعاء، انطلاق اليوم الثالث من عملية ارادة النصر الخامسة غرب المحافظة وصولا الى الحدود العراقية السعودية .وقال مصلح إنه ” في الساعة (6:00) باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي في اليوم الثالث من عمليات إرادة النصر الخامسة مستهدفة عددا من مناطق الرطبة الى منطقة عرعر الحدودية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطعات من الحشد والجيش يشرعون باليوم الثالث من عملية إرادة النصر الخامسة غرب الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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