2019/09/18 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

( المستقلة ) – أعلنت محافظة المثنى اليوم الأربعاء، أن وزارة التخطيط وافقت على إدراج مشروع تحلية مياه على نهر الفرات بسعة 5 آلاف متر مكعب والممول من القرض الياباني ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2019.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ، ان الوزارة وافقت على إدراج ذلك المشروع، مشيرا إلى أنه سيضاف للمشاريع التي تعتمد على شط الرميثة والتي كانت المصدر الوحيد لمياه الاسالة بالمحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى : إدراج مشروع لـ تحلية المياه ضمن الخطة الاستثمارية ممول من اليابان) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى : إدراج مشروع لـ تحلية المياه ضمن الخطة الاستثمارية ممول من اليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).