2019/09/18 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بني متنزه في مكان احترق فيه يوم 25 مارس عام 2018 متجر “كرزة الشتاء” بمدينة كيميروفو في جنوب سيبيريا.وتم تقسيم المتنزه إلى شطرين يفصل بينهما جدار وشلال أحدهما لاستجمام الأطفال وثانيهما هو قسم تذكاري هادئ بنيت فيه كنيسة مسيحية أرثوذكسية.وقام المصمم المعماري الأمريكي، جون وادمكن، بتصميم مشروع المتنزه الذي تبلغ مساحته الإجمالية هكتارين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدشين متنزه الملائكة في مكان احتراق متجر كرزة الشتاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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