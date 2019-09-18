2019/09/18 | 10:24

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زيادة منحة النازحين العائدين الى مناطقهم الأصلية

كشــــفت لجنة الهجــــرة والمهجريــــن والعمل والشــــؤون

الاجتماعية النيابيــــة عن توجه لزيــــادة منحة النازحين

العائديــــن الى مناطقهم الاصلية الى مليونين ونصف المليون

دينار.وقال عضو اللجنة حســــين حســــن نرمــــو، في تصريح صحفي، ان

"اللجنة اجتمعــــت مؤخراً مع وزيــــر الهجرة والمهجرين نوفل بهاء

موســــى لمناقشة البرنامج الذي وضعته الوزارة لاعادة النازحين الى

مناطقهم الاصليــــة خلال المرحلة المقبلة، مبيناً ان اللجنة اقترحت

على الوزير زيادة المنحة الى مليونين ونصف المليون دينار ضمن موازنة

2020".وأضاف نرمــــو ان "الوزير وعد بطرح هذا الامر على مجلس الوزراء،

خصوصاً ان هــــذا المبلغ يمكن ان يحفز باقي النازحين في الموصل

وســــنجار على العودة السريعة والاستقرار في مناطقهم، موضحاً ان

المبلغ سيعينهم على فتح مشاريع والاستقرار في مناطقهم لحين بدء مشاريع

اعمارها او منحهم تعويضا لاعمار منازلهم المدمرة".وأشــــار إلــــى ان "وزارة الهجرة افتتحت مكتبــــاً للمهجرين في

قضاء سنجار بمحافظة نينوى لتسجيل النازحين الراغبين بالعودة الطوعية

الى مناطقهم وتسلم ملفاتهم للبت فيها من قبل المعنيين.

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