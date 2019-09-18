2019/09/18 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس صور تنشر للمرة الأولى لوزيري الدفاع والخارجية في عهد النظام السابق سلطان هاشم وطارق عزيز.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور تنشر للمرة الأولى لطارق عزيز وسلطان هاشم في المعتقل وكالة خطوة برس.

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