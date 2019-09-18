دول خليجية ضمنها

2019/09/18 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

صحيفة الفايننشال تايمز، تنشر مقال تبين فيه كيفية الهجوم على منشآت النفط في السعودية، يكشف مخاطر أندلاع حرب الطائرات المسيرة في الشرق الأوسط.

وتقول الصحيفة إن السعودية كانت تعرف، قبل الهجوم على منشآتها النفطية، أنها عرضة للهجمات بالطائرات المسيرة، وأن الحوثيين في اليمن دأبوا على إطل...

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