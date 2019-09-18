انصار الله مهددة الامارات: تستحقون الان الضربات اكثر من أي وقت مضى

2019/09/18 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتوعد عبدالسلام في حديث، لقناة الجزيرة، اطلع عليه موقع "الغدير"، الإمارات بضربات جديدة في حال لم تنسحب من اليمن بصورة فعلية", مؤكداً، ان" قوات الجيش واللجان الشعبية ليس لديها أي حصانة لأي معتدٍ".واضاف، ان" الامارات تستحق ان توجه اليها الضربات اكثر من أي وقت مضى, متهماً اياها بمحاولة التضليل عبر مزاعم الانسحاب لتجنب الاستهداف".واكد، انه" وجب استهدافها جراء استمرار فرضها الحصار على مدينة الدريهمي".واضاف، انه" عليها ترقب الرد على هذه الجريمة".انتهى..م.م

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