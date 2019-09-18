2019/09/18 | 10:29

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عاجل | روحاني: اتهام #إيران بالوقوف وراء هجمات أرامكو لا أساس له ويأتي في إطار الضغط علينا

عاجل | روحاني: اتهام #إيران بالوقوف وراء هجمات أرامكو لا

أساس له ويأتي في إطار الضغط علينا

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