2019/09/18 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السعودية تقول إنها ستقدم اليوم أدلة عن تورط إيران بهجمات «أرامكو»

متابعة -

كلمة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، يوم

الأربعاء، حول الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفط تابعة لـ"أرامكو"،

تكشف فيه عن "أدلة توصلت إليها عن تورط إيران بهذا

الهجوم".

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إنه سيتم عرض "أدلة تورط النظام

الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو".

وأضافت أنه سيتم أيضا "عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم

الإرهابي على أرامكو".

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال خلال مؤتمر

صحافي في جدة مساء الثلاثاء، إن "إمدادات السعودية من النفط عادت

إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو".



وأكد أنه لا اجتماع

عاجلا لمنظمة أوبك.

وأعلن الوزير، أن "أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر

عن آثار العدوان السافر"، موضحا أن "آثار هذا العدوان تمتد إلى

أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو

الاقتصاد العالمي".

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "صادرات السعودية النفطية،

ودخلها من هذه الصادرات للشهر الحالي لن تتأثر بالاعتداءات".

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