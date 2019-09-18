2019/09/18 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

( المستقلة ) – أعلن رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبدالحسين سلمان، توقيع محضر اجتماع لإنشاء معمل لمحو النفايات بكلفة 200 مليون يورو في المحافظة.

وقال سلمان في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان”اجتماعا عقد اليوم الثلاثاء جمع الهيئة مع شركة جنسز السويسرية الايطالية و رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة و ممثلي عن البلدية و نقل الطاقة أثمر عن توقيع محضر اجتماع لإنشاء معمل لمحو النفايات يهدف لحل مشكلتها و يساعد على إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة و بأحدث التقنيات”.

واضاف، ان”رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني استعرض الموقع المقترح للمشروع والذي يقع بالقرب من محطة حمدان”، لافتا إلى أن”إنتاج المعمل من الطاقة الكهربائية سيتم ربطها على خطوط نقل الـ 132 kv ليكون التجهيز حصرا لمحافظة البصرة فيما سيكون الربط مع محطة باب الزبير والتي تبعد عن المعمل حوالي 3 كم”.

من جهته كشف المدير المفوض للشركة المستثمرة ستايش، على أن”كلفة المشروع المتوقعة ستكون 200 مليون يورو لغرض إنتاج 30 ميكا واط من الطاقة الكهربائية بأحدث التكنولوجيا”, مبيننا إلى أن”لدى الشركة خبرات متعددة بإنشاء أكثر من 100 معمل في بلدان مختلفة منها أمريكا ايطاليا اليابان ألمانيا و النمسا”.

يذكر إن محضر الاجتماع هذا يعد الخطوة الأولى و التي تسبق توقيع عقد من نوع PPAمع وزارة الكهرباء لتوفير الضمانات بعد تقديم العرض التجاري و الفني من قبل الشركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار البصرة : سيتم إنشاء معمل لمحو النفايات بكلفة 200 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار البصرة : سيتم إنشاء معمل لمحو النفايات بكلفة 200 مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).