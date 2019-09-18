2019/09/18 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأربعاء، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1203.5 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و350 ديناراً للمائة دولار.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:سعر البيع للدولار الواحد 1207.5 دنانير، أي 120 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1197.5

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يواصل الاستقرار في بورصة الكفاح 18-9-2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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