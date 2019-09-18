انطلاق الصفحة الثالثة من ارادة نصر الخامسة غرب الانبار

2019/09/18 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فجر هذا اليوم الصفحة الثالثة من عملية ارادة نصر الخامسة غرب الانبار مستهدفة عدد من مناطق الرطبة ".وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح" لوكالة نون في الساعة (6:00) باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي في الصفحة الثالثة من عمليات ارادة نصر الخامسة وفق اهداف مرسومة".

واضاف مصلح ان القوات المشتركة بعملية ارادة نصر الخامسة الصفحة الثالثة هي قيادة عمليات الانبار للحشد والويتها(19-18-17-13) ولواء الرابع من الفرقة الاولى الجيش العراقي ومديريات الحشد الشعبي الساندة ".

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