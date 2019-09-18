اجرام كربلاء تكشف جريمة قتل غامضة

2019/09/18 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت مكافحة اجرام كربلاء اليوم الاربعاء عن كشفها جريمة قتل غامضة بعد يومين من ارتكابها.وذكر بيان للمكافحة تلقت “خطوة برس” نسخة منه غنه “تحت اشراف قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني، تمكنت مفارز مكافحة الأجرام الابطال وبجهود استثنائية كبرى وبالتعاون مع قسم التقنيات والمعلوماتية في كربلاء من كشف جريمة قتل

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