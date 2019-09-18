2019/09/18 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية،السماح للطلبة في الصفوف غير المنتهية المكملين في الدور الاول والمغيبين لليوم الأول والثاني حصراً لأسباب مختلفة عن أدائهم الامتحان في الدور الثاني.وذكر بيان للوزارة تلقتة وكالة صدى الاعلام نسخة منه ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات/ قسم الامتحانات، قررت السماح للطلبة للمرحلة غير المنتهية أداء الامتحان خلال الفترة الزمنية المحددة للامتحانات”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تسمح لهؤلاء الطلبة حصراً بأداء الدور الثاني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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