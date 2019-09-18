بالصورة.. السعودية وأمريكا حددتا موقع انطلاق هجوم أرامكو.. ومحللون: هذا ما تظهره زاوية الاصطدام

2019/09/18 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال مسؤول أمريكي لـCNN إن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية حددتا بـ”بدرجة احتمال كبير” المسؤول ومن يقف خلف الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص.وقال المصدر لـCNN أن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وأن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كان دائرة كهربائية كاملة […]

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