إعترافات أخطر داعشية وكيف خططت لقتل الآف العراقيين

2019/09/18 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية، اعترافات “أبرار الكبيسي” التي وصفتها الخلية بانها “اخطر ارهابية تنتمي لعصابات داعش”.وأشارت الكبيسي وفق الاعترافات إلى انها خططت لاستهداف بغداد بثلاث هجمات كيمياوية عام 2016.وجاء في اعترافات الكبيسي انها “ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2006 ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻹﻋﺪاد ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺣﺪ هدفين؛ اﻣﺎ اﻷﺟﻬﺰة

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