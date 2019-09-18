سناب شات يطلق فلاتر 3D جديدة اعرف طريقة استخدامها

2019/09/18 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات وضع الكاميرا ثلاثي الأبعاد 3D Camera Mode وهي ميزة جديدة تتيح لك التقاط الصور مع تغيير المنظور والمظهر أثناء تحريك هاتفك الذكي، ولتحقيق هذا التأثير تستفيد Snapchat من نظام كاميرا TrueDepth من أبل، والذي تستخدمه الشركة بعدد من المزايا مثل Face ID وAnimojis.حسب ما ذكره موقع “انجادجيت” الأمريكي،

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