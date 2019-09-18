برهم صالح ونيجيرفان البارزاني يؤكدان اهمية توطيد العلاقات بين أربيل وبغداد ومواصلة الحوار لحل المشاكل

2019/09/18 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني اهمية “توطيد علاقات بين أربيل – بغداد ومواصلة الحوار لحل المشاكل على أساس الدستور”.وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان بأن “برهم صالح رئيس الجمهورية ونيجيرفان البارزاني، رئيس إقليم كردستان، عقدا اجتماعا مساء امس في اربيل ، وأكدا اهمية توطيد علاقات أربيل – بغداد […]

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