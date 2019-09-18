الانتخابات الإسرائيلية: صراع من داخل اللون الرمادي

2019/09/18 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم أمس دعي قرابة 6.4 مليون ناخب إسرائيلي إلى التصويت لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين وذلك للمرة الثانية هذا العام، بعد جولة نيسان

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