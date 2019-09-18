رونالدو ضد جواو فيليكس .. نزال ناري في قمة يوفنتوس وأتلتيكو

2019/09/18 | 10:44

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بغداد :سومر نيوز

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم لقاء القمة المنتظر والملتهب بين أتلتيكو مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإي...

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