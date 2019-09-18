سعر صرف الدولار لهذا اليوم في بغداد والمحافظات

2019/09/18 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر اليكم وكالة النبأ للأخبار، يوم الاربعاء، إفتتاح سعر صرف الدولار الامريكي في مقابل الدينار العراقي، في بغداد وعدد منالمحافظات، بالاضافة الى سعر صرف الليرة التركية والتومان الايراني.بغداد - بورصة الكفاح

120,300

السعر في الصيرفات

119,750

120,750

اربيل

120,425

البصرة

120,400

الموصل

120,550

الليرة التركية

568

التومان الايراني

1147

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