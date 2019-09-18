2019/09/18 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنشر اليكم وكالة النبأ للأخبار، يوم الاربعاء، إفتتاح سعر صرف الدولار الامريكي في مقابل الدينار العراقي، في بغداد وعدد منالمحافظات، بالاضافة الى سعر صرف الليرة التركية والتومان الايراني.بغداد - بورصة الكفاح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار لهذا اليوم في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
120,300
السعر في الصيرفات
119,750
120,750
اربيل
120,425
البصرة
120,400
الموصل
120,550
الليرة التركية
568
التومان الايراني
1147
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار لهذا اليوم في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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