التربية تسمح لطلبة المرحلة الغير منتهية أداء الامتحانات

2019/09/18 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخباراعلنت وزارة التربية ، يوم الاربعاء، بالسماح للطلبة للمرحلة الغير منتهية الامتحان خلال الفترة الزمنية المحددة للامتحانات.

وذكر بيان مقتضب لاعلام الوزارة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "وزارة التربية المديرية العامة للتقويم والامتحانات قسم الامتحانات تسمح للطلبة الغير المنتهية المكملين في الدور الاول والمغيبين لليوم الاول والثاني حصرا عن ادائهم الامتحان في الدور الثاني لاسباب مختلفة".



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